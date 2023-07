Share on Twitter

È stato celebrato a Isernia il 40esimo anniversario dalla nascita della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. In chiesa la messa celebrata dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo della diocesi dell’Aquila e presidente della conferenza episcopale abruzzese-molisana. Durante la celebrazione l’associazione delle merlettaie ha donato alla parrocchia due creazioni a tombolo che raffigurano san Giuseppe e un crocefisso.

Nel 2023 ricorre sia il quarantennale della fondazione della parrocchia sia il 25° anniversario della realizzazione della chiesa. Per questo motivo, è stato istituito l’anno giubilare parrocchiale. La parrocchia San Giuseppe Lavoratore sin dal 1983 ha rappresentato un punto di riferimento per un quartiere che allora muoveva i primi passi ed oggi è il più popolo della città di Isernia. Oggi come allora l’edificio sacro è al centro della vita religiosa sociale dei cittadini che vivono nella zona nord di Isernia.

