Società a lavoro su due fronti, quello dei calciatori e dirigenziale. Partiamo dal primo dove, oltre alla difesa già quasi delineata con il portiere Di Donato, e i difensori Nonni, Gonzalez che ci ha confermato direttamente la trattativa, Bonacchi e Ioio, anche l’attacco sta prendendo corpo in maniera interessante: la stampa pugliese da per fatta la trattativa fra Corvino ed il Campobasso. Fonti affidabili giornalistiche. Pare che il Campobasso abbia fatto al giocatore una proposta molto interessante dal punto di vista economico, quasi irrinunciabile. Corvino, originario di Lecce, migrerebbe dal girone H al girone F, classe ’91 ala sinistra che ha il gol nelle gambe. Con la maglia appena indossata del Fasano ha realizzato diciassette gol in trentadue gare. sembra stia perdendo quota l’idea di un ritorno in rossoblu di Mirco Giacobbe mentre De Filippis sta tenendo d’occhio qualche pezzo interessante dell’Fc Matese: al ds non dispiacciono nè Ricciardi, il capitano, ma nemmeno Abreu, l’attaccante con cui l’approccio è ancora ad uno stadio iniziale. Ad oggi il reparto offensivo dovrebbe essere quasi al capolinea con Corvino, Lombari appena confermato con la notizia divulgata dalla società rossoblu, Di Nardo dalla Vastese, un possibile Abreu. Potrebbe mancare solo un pezzo all’attacco nuovo da consegnare nelle mani di Mosconi. Rimane ancora in sospeso la situazione legata a Ripa: non rientrerebbe nei desideri massimi di Mosconi, ma ha dalla sua un accordo biennale. A centrocampo si può dare per virtualmente chiusa l’intesa per il rinnovo di Tordella. Il tutto funzionale al modulo del neo tecnico nel quale un ruolo fondamentale avranno gli esterni. Sul fronte dirigenziale, dopo la separazione da Maselli, Matt Rizzetta, dopo aver subito affidato la direzione del club a Mario Colalillo, si sta attivando per rinfoltire lo staff dirigenziale. La ricerca del patron è tesa a rintracciare pure figure abili nel reperimento di accordi commerciali sul territorio e fuori dai confini molisani.

In giornata l’Fc Matese chiuderà dal punto di vista burocratico la stagione appena conclusa con tutte le relative pendenze da saldare. Da lunedi si potrà pensare seriamente alla prossima stagione con mister Urbano in cima alla lista della società casertana.

Il Termoli ha espresso cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore ed allenatore Salvatore Miele, classe ’67. Miele è stato allenatore nel fine carriera calcistico ai Ss Pietro e Paolo, Portocannone e Campomarino. All’inizio della prossima settimana la società ufficializzerà Esposito e scioglierà i dubbi sugli ingaggi di Finizio e Cacchione che compaiono nell’agenda del ds Guadagnuolo. Fra le società che ambiscono a ritagliarsi un posto importante in quarta serie, girone F, ci potrebbe essere il Chieti che ha puntato l’ec centrocampista di Campobasso e quest’anno al Pineto Cosimo Forgione, ma anche l’attaccante svincolato dal Siena Matteo Ardemgani una vita nei professionisti con le maglie di Reggiana, Frosinone, Ascoli, Atalante, solo citarne alcune.