Dopo il Consiglio federale della Lnd sono state ufficializzate le date di inizio della prossima stagione sportiva in Serie D. Campionato al via domenica 3 settembre con la prima giornata, sipario sulla stagione regolare il 5 maggio 2024. In anticipo rispetto alle passate stagioni quando il torneo di quarta serie è iniziato intorno alla seconda settimana di settembre, le squadre di serie D tuttavia scenderanno in campo già a partire dal 20 di agosto con i turni preliminari di Coppa Italia.

Campobasso: in merito al preparatore dei portieri è stato allertato Marco Nicodemo, molisano, contattato sia da Mosconi che da De Filippis. Per quanto riguarda la collocazione degli under l’idea è quella di esaurire due fuoriquota nel pacchetto difensivo, con il portiere ed uno dei tre difensori come da 3-5-2 previsto da Mosconi. A tal proposito il centrale Cristian Ioio dovrebbe essere il primo senior riconfermato dalla passata stagione. Ioio è stato tra i migliori nella cavalcata che ha portato il Campobasso in serie D, il suo profilo è stato valutato positivamente da Mosconi e l’accordo sembra ad un passo. In difesa il nuovo lupo prende sempre più corpo con gli accordi solo da ratificare con Bonacchi, Nonni e Gonzalez.

Movimenti in riva all’adriatico dove il Termoli ha tutte le intenzioni di allestire un organico di qualità per disputare un torneo molto più tranquillo rispetto a quello vissuto. Dopo alcune riconferme come Sicignano, Scoppa, Hutsol e Lombardi, la società giallorossa ha chiuso il primo vero colpo di mercato. Kylian Hernandez, spagnolo classe 2000, ha firmato un contratto biennale con il Termoli. Hernandez, esterno offensivo, si è distinto nel girone F con la maglia del Vastogirardi dove ha realizzato sei marcature e diversi assist. Un giocatore di qualità che garantisce estro e imprevedibilità al reparto offensivo. Il sogno della società è quello di ingaggiare il fantasista di San Martino in Pensilis Vittorio Esposito, la trattativa è ben avviata e non è escluso che il presidente Montaquila possa regalare ai supporters della curva Marco Guida un tandem offensivo di assoluto livello.