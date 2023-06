Dieci giorni alla fine di giugno, le trattative proseguono a fari spenti in attesa di poter apporre la firma in calce al contratto dal primo di luglio. Sondaggi, operazioni concluse e colloqui con i procuratori sono all’ordine del giorno. Le molisane si muovono ognuna con il proprio obiettivo stagionale, il Campobasso per cercare il salto in Lega Pro, il Vastogirardi (ancora alla ricerca del nuovo allenatore) ed il Termoli per mantenere la categoria. Campana ma molisana d’adozione la società del presidente Luigi Rega, il Matese, reduce da due ottimi campionati, sta dando priorità alle conferme. In primis l’aspetto tecnico, Corrado Urbano, salvo stravolgimenti dovrebbe sedere ancora sulla panchina dei biancoverdi, come il direttore sportivo Pietro Pacilio. In odore di conferma anche i tre giocatori di casa, matesini doc, Langellotti, Riccio e Napoletano. Dovrebbero vestire ancora la casacca del Matese anche il metronomo Ricciardi e l’incursore di centrocampo, il molisano, Vincenzo Ricamato.

Il Campobasso è pronto a chiudere l’operazione Di Nardo. Il giocatore in forza alla Vastese, nella stagione da poco conclusa, è stato seguito in più occasioni da De Filippis. L’operazione non è ufficiale ma tra le parti dovrebbe esserci un accordo di massima. Di Nardo classe 98 è una prima punta ed è reduce da 12 marcature realizzate con la maglia degli aragonesi, a lui verrà affiancato, almeno, un altro attaccante di prima fascia così da consegnare a Mosconi un tandem offensivo rilevante. Il prossimo girone F si presenta molto più combattuto rispetto all’ultima torneo che ha visto trionfare il Pineto. In rampa di lancio anche i due giocatori del Fano, Cristian Bonacchi, difensore classe 2000, e Mirco Severini, attaccante del 1997. Due giocatori pronti al cambio di casacca, per Bonacchi la società rossoblu deve solo trovare un indennizzo per il Fano, considerato che il ragazzo ha un contratto biennale.

La Sambendettese fa sul serio, la proprietà ha ricreato il giusto entusiasmo per allestire un organico di prim’ordine. L’arrivo di Stefano De Angelis rappresenta una garanzia, il ds ex Campobasso, dopo aver chiuso l’operazione boom con l’arrivo di Danilo Alessandro (tre campionati vinti nelle ultime 4 stagioni), è pronto a regalare al nuovo tecnico Maurizio Lauro altri tasselli di assoluto spessore, circolano i nomi degli attaccanti Broso e Tomas, oltre che dei centrocampisti Evangelisti e Candellori, reduce dalla retrocessione con la maglia della Fidelis Andria nel torneo di Lega Pro.