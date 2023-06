Il Campobasso continua a tessere trame e relazioni senza scoprire le carte. Mercato in sordina oppure politica scelta da De Filippis e Mosconi ….? La sentenza la daranno ai fatti come accade in ogni situazione. Nessuno attende colpi a sensazione o nomi strabilianti ma magari comunicare chi, della rosa che ha vinto l’eccellenza, sarà destinato a rimanere in rossoblu potrebbe essere la cosiddetta via di mezzo. De Filippis, con la mano di Mosconi, è chiamato ad un lavoro tutt’altro che agevole: in primis, provare ad accattivarsi le simpatie della piazza. Una cosa possibile a patto che arrivino i risultati utili al Campobasso a provare ad uscire subito dalla quarta serie, cosa che spesso ha dichiarato lo stesso direttore rossoblu. La ricostruzione dell’organico con pochi superstiti della scorsa stagione passa attraverso la creazione di un gruppo nuovo e coeso. A fine luglio Mosconi avrà un gruppo quasi totalmente nuovo. I tre o quattro che probabilmente rimarranno in rossoblu fra cui Tordella e Lombari, forse Ioio saranno la base di una rosa completamente da rifare.

Ha scatenato una serie di proteste da parte dei tifosi la separazione dopo quattro anni con il preparatore dei portieri, l’abruzzese Cristian Cicioni. Per la cronaca, insieme a Vanzan, vanno via gli ultimi due tasselli del Campobasso di Cudini, dalla serie D alla Lega Pro. Le ire del tifo sono ricadute sulla mancata conferma del tecnico; la società, nelle ore seguenti, ha pubblicato un lungo comunicato di ringraziamento a Cristian Cicioni nel quale si dice chiaramente che i motivi del divorzio sono di carattere economico. Il Campobasso chiude augurando le migliori fortune all’ormai ex preparatore dei portieri.

La prossima stagione dei Giallorossi riparte dalla conferma di Federico Marias Scoppa, leader di centrocampo che ha contribuito in maniera significativa, con talento e personalità, alla permanenza dei giallorossi in Serie D. In alcune recente uscite a mezzo stampa il patron Montaquila ha parlato di salvezza tranquilla come prossimo obiettivo stagionale. Chi cerca un tecnico, chi conferma i giocatori. e’ un periodo di grosso fermento anche se, in realtà, regna la calma che è solo apparente. Notizia di queste ore del divorzio fra il tecnico molisano adottivo Francesco Farina ed il Barletta che ha chiuso al terzo posto nel girone H di serie D. Per ora ignota la nuova destinazione di Farina che è un tecnico che ha comunque un mercato florido. Era stato vicino anche al Campobasso dopo l’esonero di Di Meo. Anche il Vastogirardi cerca un profilo di allenatore giovane e che entri in linea con l’ambiente alto molisano. Il ds confermato Giglio è in contatto con una lunga serie di allenatori e sta provando a stringere i tempi. Tutto questo mentre il Pineto fa sapere che sarà costretto a migrare all’Adriatico di Pescara almeno per le prime quattro partite interne in serie C e non esclude di spostarsi successivamente allo stadio Bonolis di Teramo.