Continua a prendere forma la rosa del Circolo La Nebbia Cus Molise per la stagione 2023-24 che vedrà i rossoblù fare l’esordio nel torneo di serie A2 élite. In queste ore ha rinnovato con il club del capoluogo anche Carlo De Nisco.

Dopo l’ultima grande stagione rimanere in rossoblù è senza dubbio una bella sfida per te. Confermi?

“È una bella sfida ed è anche la nuova categoria a confermarlo: l’A2 èlite sarà sicuramente affascinante e stimolante. Non vedo l’ora di iniziare”.

La società sta puntando molto sullo zoccolo duro che ha dato grandi soddisfazioni. Al vostro fianco stanno arrivando giocatori di spessore. Dove potete arrivare a tuo avviso?

“Abbiamo perso pedine importanti ma ne arrivano altre più che valide. Sarà importante diventare un gruppo unito per affrontare al meglio la nuova stagione che si preannuncia lunga e impegnativa”.

Il torneo di serie A2 élite sarà più complicato ma sicuramente vi farete trovare pronti all’appuntamento.

“Affronteremo il campionato con la giusta attenzione, consapevoli di aver già giocato in un girone di ferro come quello della stagione appena conclusa che per difficoltà non si allontana molto dalla nuova A2”.

Dal punto di vista personale che campionato ti aspetti?

“Ho tanta voglia di cominciare bene e arrivare pronto ad agosto. L’anno scorso non è stato possibile essere al top a causa dell’infortunio ma sono felice di averlo lasciato alle spalle. Voglio essere a completa disposizione e migliorare sempre di più”.

Lo scorso anno ti sei fatto trovare sempre pronto realizzando gol pesanti per l’economia della squadra. Ripetersi è possibile. Confermi?

“È importante farsi trovare sempre pronto e l’anno scorso è stato di adattamento alla categoria.

Ripetersi e migliorare i numeri delle stagioni precedenti è sempre il mio l’obiettivo principale