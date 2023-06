Il roster a disposizione di mister Andrea Pietrunti continua a prendere forma. Il filotto di riconferme, prosegue con la preziosa aggiunta di Luca Oriente: Luca, anche per questo campionato di Serie B, vestirà la casacca rossoblù. Giunto al suo secondo anno con i colori dello Sporting Campobasso, queste sono state le sue prime sensazioni: “Ovviamente non posso che essere contento per questa riconferma e per la categoria nella quale battaglieremo, è quella che ci siamo meritati dopo anni di sacrifici e che meritiamo. Sono un po’ curioso sul livello delle altre squadre con le quali andremo a confrontarci, le nuove normative federali quest’anno sicuramente potranno rimodellare gli equilibri dal punto di vista della composizione degli organici. Dal nostro canto credo che possiamo fare bene”. Parole al miele anche per i suoi compagni: “Sono molto contento delle riconferme che ci sono state fino ad ora in società. Mi auguro che, se non tutto, almeno buona parte del

gruppo possa rimanere a bordo”. Soddisfatto dell’accordo anche il presidente Francesco Pietrunti: “Sono felice di poter contare su un ragazzo ed un atleta come Luca anche nel campionato cadetto. È un segnale di continuità del club che dimostra come già dallo scorso anno si siano gettate delle solide fondamenta per costruire il nostro futuro. Luca non ha bisogno di presentazioni come giocatore ed il suo curriculum parla chiaro, di un giocatore duttile, tenace ed esperto con tanti anni di B alle spalle. Sarà una pedina fondamentale per noi e lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità a rimanere in rossoblù senza alcuna esitazione. Il progetto “molisano” continua a prendere forma e su questa scia continuiamo di proseguire per dare gioie e soddisfazioni alla nostra città!.

Fonte: Ufficio stampa