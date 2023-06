Divertimento assicurato per ragazzi e adulti al Circolo della Vela Termoli dove a partire da oggi, 12 Giugno, si terranno settimanalmente i corsi di vela e windsurf e SUP per tutte le età. Sotto la guida di istruttori qualificati, affiliati alla Federazione Italiana Vela, al CVT sarà possibile imparare a navigare a vele spiegate seguendo protocolli didattici di Federvela, utilizzando i mezzi messi a disposizione dal Circolo. Decidere di avvicinarsi alla vela significa praticare uno degli sport a più stretto contatto con gli elementi della natura vivendo l’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà. Anche il Circolo della Vela Termoli, così come tutti i Circoli Velici Federali, dedica particolare attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente, portando queste sensibilità anche nelle proprie didattiche d’insegnamento.

Per Informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo della Vela Termoli, Via Rio Vivo, 31.

Istruttori responsabili:

Vela: Vincenzo 347 726 94 46

Windsurf: Fabrizio 347 176 39 72

Sup: Nicola 393 567 70 48

Fonte: Ufficio stampa