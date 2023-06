Alla fine si è dovuto arrendere alla pioggia. E’ durato appena mezzora il concerto di Mannarino al Festival dei Misteri. Il cantante ha fatto appena in tempo ad aprire il suo nuovo tour “Corde” cantando a Selva Piana una manciata di canzoni davanti ad un pubblico tutto sotto gli ombrelli. Poi, poco dopo le 10, la pioggia è diventata uno vero e proprio nubifragio e Mannarino è stato costretto ad interrompere lo spettacolo. L’acqua era arrivata anche sul palco coperto. Ironia della sorte lo stop proprio dopo aver cantato la canzone “apriti cielo”. Nell’area concerti davanti allo stadio c’erano quasi 4mila persone, molte delle quali arrivate anche dalle regioni limitrofe. E’ stato un fuggi fuggi generale mentre le strade si allagavano e i fulmini illuminavano il cielo. Gran lavoro anche per le forze dell’ordine e per i Vigili del fuoco impegnati a far avvenire il deflusso senza problemi e ad operare in un contesto molto complesso.

Tra la gente, alla fine, tanta delusione per lo show cancellato, ma anche la consapevolezza che non di poteva fare altrimenti: troppo violenta l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città.