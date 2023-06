Daniele Cece, alunno del Liceo del Liceo Artistico ‘Manzù’ di Campobasso con l’opera ‘La resilienza’, è tra i 30 vincitori del Contest mondiale sulla fraternità. Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale, si inserisce nell’ambito dell’incontro internazionale ‘World Meeting on Human Fraternity’ promosso dalla Fondazione Vaticana ‘Fratelli Tutti’ presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco. L’evento, oggi in Piazza San Pietro e in altri luoghi significativi nel resto del mondo.

A questa iniziativa hanno contribuito, tra i tanti, attraverso la proposta di un messaggio di pace, amicizia sociale e fraternità, i Premi Nobel per la Pace, statisti, ambasciatori, giovani, studenti, associazioni ambientaliste e di volontariato, migranti e senzatetto. Nel pomeriggio Daniele, accompagnato dalla professoressa Maria Cirelli, ha presentato il suo lavoro in piazza San Pietro alla presenza del Cardinale Gambetti, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e di altri ospiti, tutti insieme per testimoniare il percorso di preparazione intrapreso nel Paese da migliaia di studenti nei mesi antecedenti il Meeting. La scuola, dunque, come insostituibile luogo di crescita e formazione, è stata invitata a divenire anch’essa protagonista della nuova proposta di fraternità universale. Fraternità che può essere costruita sul piano culturale attraverso incontri, dialoghi, conoscenze, parole e gesti condivisi, linguaggi comuni ed esperienze di bellezza. Questa la finalità che ha spinto il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione ‘Fratelli Tutti’, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, a bandire il concorso.