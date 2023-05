Share on Twitter

Share on Facebook

Un litigio, pare originato da futili motivi, è degenerato in un accoltellamento.

Il fatto, la notte scorsa, a Ferrazzano. Un uomo di 50 anni, al culmine di una lite e pare in preda ai fumi, dell’alcool avrebbe aggredito il fratello più piccolo, colpendolo con una coltellata.

L’episodio è avvenuto nella notte mentre i due uomini si trovavano a casa, nel centro storico di Ferrazzano. Dopo essere stato colpito l’uomo ferito sarebbe sceso in strada per chiedere soccorsi. Immediatamente l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli dove in mattinata è stato già dimesso.

Gli inquirenti hanno ascoltato i due fratelli e la vicenda è al vaglio della Procura della Repubblica di Campobasso.