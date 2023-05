Come era nell’ordine naturale delle cose, il raggruppamento di sigle denominato Terzo Polo (Italia Viva, Azione, Insieme e Molise al Centro) va verso l’accordo con la coalizione di centrodestra. Terminate le interlocuzioni avute dal portavoce incaricato, l’ex consigliere regionale, Antonio D’Aimmo, i rispettivi coordinatori dei partiti e delle civiche coinvolte, torneranno a riunirsi per un ultimo confronto prima di sciogliere la riserva. A spingere verso l’accordo con Francesco Roberti, la posizione delle segreterie nazionali di Italia Viva e Azione, apertamente su un fronte contrapposto a quello del M5S. Impossibile quindi l’appoggio ad una coalizione, quella di centrosinistra, guidata proprio da un esponente del M5S, Roberto Gravina. Inoltre, si tratta della prima in assoluto per l’alleanza 5 Stelle PD affidata a un esponente del partito grillino.

Inoltre, a giocare un ruolo determinante in direzione di un accordo di coalizione è stata l’impossibilità di fatto per il Terzo Polo di una corsa in solitaria. Il tentativo di comporre due liste non è andato a buon fine e con esso la possibilità di giocare in proprio la partita.

Nel centrosinistra la posizione verso il Terzo Polo resta coerente con l’impostazione data fin dall’inizio dal candidato Presidente Gravina e dal coordinatore regionale del Movimento: Antonio Federico. Impossibile qualsiasi accordo con sigle e figure riconducibili ai partiti di Italia Viva e Azione. Le ruggini e le tensioni tra Conte, Renzi e Calenda non potevano non avere ripercussioni sul piano locale.

Prosegue invece la composizione delle liste in appoggio al primo cittadino di Campobasso. Praticamente chiusa quella del PD, con la discesa in campo, oltre che del segretario Facciolla e della Capogruppo in Regione Fanelli, anche di altri maggiorenti del partito; tra questi: Stefano Buono, Carlo Veneziale, Laura Venittelli, l’ex sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, insieme ai consiglieri comunali di Campobasso Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno e Bibiana Chierchia.

In casa del M5S invece si va verso la riconferma di cinque candidature tra i sei consiglieri uscenti. Con la sola accezione di Patrizia Manzo, giunta alla conclusione del suo secondo mandato, ci sono le riconferme di Andrea Greco, Angelo Primiani, Fabio De Chirico, Vittorio Nola e Valerio Fontana.

Sempre nel fronte del centrosinistra, una doccia fredda per Gravina arriva da Molise Solidale, salta la presenza della lista civica. A comunicarlo una nota stringata del movimento. Confermate invece le liste di Costruire Democrazia e a quella composta da Verdi, Comunisti e Sinistra Italiana.