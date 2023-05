Attese news in questi giorni da parte della società del Campobasso in merito alla prossima stagione. Ad una settimana dall’acquisizione del titolo in quarta serie, l’entourage della proprietà a stelle e strisce è pronto a gettare le basi per l’allestimento di una squadra capace di lottare per il salto in Lega Pro. Si partirà dalle figure tecniche, direttore sportivo e allenatore. Va detto che la società ha potuto contare, nella stagione appena conclusa, sulle prestazioni di professionisti locali come il segretario Mario Colalillo, il preparatore atletico Roberto Barrea, ed un campobassano acquisito come Cristian Cicioni, preparatore dei portieri, che ci auguriamo possano restare anche in futuro nella famiglia rossoblu. Professionisti che amano il lupo e che si sono sempre distinti per serietà e competenza. Tornando alle figure tecniche, il primo tassello sarà quello del direttore sportivo, la figura più importante se vogliamo, chiamata a scegliere il nuovo allenatore e in simbiosi proprio con il nuovo mister individuare i profili giusti per vincere il campionato. Il patron Rizzetta non ha nascosto le ambizioni, il prossimo Campobasso dovrà essere allestito per vincere. Al vaglio la posizione del Ds Pino De Filippis, reduce dal campionato vinto. La scelta potrebbe ricadere sulla conferma per l’ex direttore della Vastese e del Termoli, attendiamo novità, di certo dobbiamo riscontrare che, da parte del Ds, non abbiamo visto un lavoro improntato al torneo di serie D già nella finestra del calcio mercato invernale, almeno secondo la nostra opinione. Siamo certi che per allestire un organico di primissima fascia serve un’ampia rivisitazione della squadra che ha vinto il torneo di eccellenza.

In seguito, ci sarà la scelta del nuovo allenatore, un profilo ci auguriamo già con esperienza nel girone F, un raggruppamento troppo spesso sottovalutato che conosciamo benissimo considerata la lunga militanza delle squadre molisane nel corso degli ultimi anni. In merito alla figura del tecnico Di Meo, sembrerebbe che la società non abbia gradito lo spiacevole episodio di Pietramontecorvino. Attendiamo novità, di certo il tempo per programmare la prossima stagione è sicuramente ampio, in una tabella di marcia è ipotizzabile il ritiro precampionato dovrebbe partire intorno al 20 di luglio. Intanto diverse società sono già al lavoro, come L’Aquila, neopromossa dopo una cavalcata trionfale nell’eccellenza abruzzese. La società del capoluogo di regione ha annunciato che l’ex presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli (che i tifosi campobassani ricorderanno sicuramente in negativo per le note vicende estive dell’ex società rossoblu) sarà il presidente onorario del club, una figura di grande esperienza che offrirà il suo contributo per rafforzare i quadri di una società che punta nel breve termine a tornare nel calcio professionistico.