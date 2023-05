Aperta la votazione per valorizzare i borghi italiani con meno di 5.000 abitanti e per promuovere la cultura delle piccole realtà locali italiane. Questo quanto si propone il concorso promosso dal Codacons “Premio Piccolo Comune Amico 2023” che vede la partecipazione anche di Chiauci (Isernia), con poco più di 200 abitanti, e del suo territorio.

Il “Premio Piccolo Comune Amico” premierà i Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, ed è suddiviso in cinque categorie e quattro premi speciali. Tutti possono votare fino al prossimo 5 giugno. I vincitori saranno premiati non con una somma in denaro, bensì con una serie di eventi ed iniziative volti proprio al rilancio dell’economia locale del proprio territorio.

Chiauci è candidato principalmente per la categoria “Cultura, Arte e Storia”, mentre per i Premi Speciali “Aria, acqua, terra” e “Il borgo in una foto” è stato candidato anche il Bosco di Sant’Onofrio.

Chiauci rientra in una zona di alto pregio ambientale comprendendo al suo interno due zone SIC di interesse comunitario (rete Natura 2000) oltre l’area della Riserva UNESCO di Collemeluccio-Montedimezzo “Alto Molise”, riconosciuta ed inserita nella rete mondiale del programma nel giugno del 2014. La presenza di ben due Siti di Importanza Comunitaria (Natura 2000), di un sito archeologico e di aspetti del paesaggio silvo-pastorale conferisce all’intero territorio chiaucese un’ampia e poliedrica valenza nella conservazione e valorizzazione della diversità biologica e del paesaggio culturale. Nel paese sono presenti, inoltre, due Associazioni attive che mantengono le tradizioni della comunità chiaucese, “La Pro Loco” e “L’Incontro”, ed un gruppo folkloristico “I Cap’danniar”, che mantiene viva la tradizione delle serenate chiaucesi, partecipando a molte iniziative in Molise e anche fuori regione.

Come si vota Chiauci

Per votare non è necessario essere iscritti al Codacons, ma in questo caso occorre inviare il voto per raccomandata (CON UN SOLO PLICO SI POSSONO MANDARE SCHEDINE VOTO DI PIÙ UTENTI, ma si deve allegare la fotocopia del documento di ognuno di essi).

1 – Senza iscrizione al Codacons: scaricare il modulo di votazione dal sito https://codacons.it/pca-2023-votazione/ e inviandolo con raccomandata A/R (a: Ter.Mil.Cons – Via Grazioli Lante 56 – 00195, Roma) insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo indicato.

2 – Se, invece, si volesse votare online, è necessario essere iscritti o iscriversi al Codacons; ed è possibile farlo al costo di appena 2 Euro direttamente online, iscrivendosi al Codacons con PayPal e/o carte.

Tutti potranno votare per far vincere Chiauci. Si avrà tempo fino al prossimo 5 giugno per votare.

Per l’elenco di tutti i circa 500 Comuni in gara in tutta Italia, si deve andare alla pagina https://codacons.it/pca-2023-votazione/, andare sull’immagine sotto la categoria “Cultura, Arte e Storia” e Premio Speciale “Aria, acqua, terra” oppure “Il borgo in una foto”, fare clic in alto a sinistra sul quadratino con la freccetta e scorrere verso il basso per la descrizione.

Attenzione! Si potrà dare un SOLO VOTO per la Categoria principale e UN SOLO VOTO per il Premio Speciale (QUINDI, 2 IN TUTTO).

Chiauci partecipa per la categoria “Cultura, Arte e Storia” e ogni persona potrà esprimere un SOLO VOTO; Premio ai 3 Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo. Lo stesso vale per il Premio Speciale. Chiauci partecipa per il premio “Aria, acqua, terra” e “Il borgo in una foto”.