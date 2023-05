La residenza per anziani di Trivento fa gli auguri a tutte le mamme. Oggi, 14 maggio 2023, in occasione della ricorrenza della Festa della Mamma, la residenza per anziani di Trivento, con le sue attive operatrici e operatori, ha voluto lanciare un messaggio di augurio. Sulla parete principale dell’Istituto Sant’Antonio è stata esposta la seguente frase: sono tutte belle le mamme del mondo. Una frase emblematica e intramontabile, presa a prestito dalla famosa canzone di Giorgio Consolini, del lontano 1954. Inoltre, sono state indicate tutte le fasi della vita, con le corrispondenti “figure” della madre. L’Istituto Sant’Antonio di Trivento, si dimostra sempre particolarmente attento agli eventi e ai temi contemporanei, ricordiamo molte altre iniziative dedicate alla Pace, alla violenza sulle donne, e tante altre ricorrenze che segnano lo scorrere del tempo, sinonimo anche di saggezza. In questa occasione, gli ospiti dell’Istituto, oltre a fare gli auguri, ringraziano le operatrici e operatori, per il loro impegno costante e per queste iniziative che rendono l’Istituto un elemento vivo e attivo della comunità.