Il primo bando risale al lontano 1977 e da allora l’affidamento del servizio del trasporto urbano a Campobasso è andato avanti a colpi di proroghe e rinnovi, con l’ultimo che risale al 1989. Una consuetudine che è stata spezzata dall’amministrazione comunale che ha pubblicato la gara per il rinnovo del servizio. Prevede un importo annuo a base d’asta di oltre 2 milioni 640mila euro e di quasi 24 milioni di euro per una durata di nove anni. Il nuovo servizio prevede una rimodulazione di tutta la rete del trasporto pubblico e prevede la riorganizzazione dei servizi basata su una sorta di gerarchia della rete, distinguendo quella di primo, secondo e terzo livello. Saranno rimodulati i percorsi, prevedendo una riduzione dei tempi di percorrenza e quindi di attesa. Insomma una mini rivoluzione che dovrebbe migliorare il servizio, senza tuttavia incidere ulteriormente sulle casse del Comune. “Uno dei nostri obiettivi era quello di emanare il nuovo bando dopo tanti anni di proroghe – ha commentato l’assessore competente, Simone Cretella – Una situazione paradossale, mai affrontata con decisione dalle amministrazioni che si sono succedute, con un calo della qualità del servizio erogato all’utenza. E’ un risultato importante sul quale abbiamo cominciato a lavorare sin dal nostro insediamento – ha concluso l’assessore – e che giunge al termine, nonostante il rallentamento dovuto, per gran parte dell’emergenza pandemica, grazie al lavoro della struttura”. Per il trasporto pubblico urbano di Campobasso sembra dunque aprirsi una nuova fase, una nuova stagione, che punti ad un servizio innovativo, competitivo ed in grado di dare risposte concrete ed efficienti all’utenza.