I 5 stelle in Molise sono sei: Andrea Greco, Angelo Primiani, Patrizia Manzo, Fabio De Chirico, Roberto Fontana e Vittorio Nola. Sono loro i sei consiglieri regionali uscenti che oggi hanno affiancato il candidato alla Presidenza della Regione Molise, Roberto Gravina, in quella che a buon grado può essere considerata una cerimonia di congedo dalla legislatura giunta alla fine e l’abbrivio per una nuova stagione che i 5 stelle immaginano possa essere una esperienza di governo. Da tutti è stata sottolineata la novità del Molise dove il fronte progressista, per la prima volta in Italia, risulta guidato da un esponente pentastellato. I sei cinque stelle hanno puntato l’indice contro una legislatura a loro giudizio fallimentare e che si conclude con l’ente Regione Privo di un bilancio di previsione per l’anno in corso. Alle critiche si è aggiunto l’orgoglio per il lavoro che l’intera squadra gialla ha svolto nel lustro politico che che adesso si sta chiudendo Roberto Gravina, hanno detto gli intervenuti, rappresenta una ulteriore evoluzione del M5S, un fatto di evidenza palmare che difficilmente potrebbe essere contestato, incarnando Gravina l’evoluzione cardinalizia, nei toni e nei modi, di un movimento nato con i decibel alla massima potenza.

Da Gravina l’annuncio della costituzione di una propria lista, la lista del Presidente.

Dalle opposizioni in Consiglio comunale si è levata a gran voce nei giorni scorsi la richiesta di dimissioni del Sindaco. Richiesta che Gravina respinge al mittente.

A fare un bilancio dei cinque anni che si sono appena chiusi, è il Capogruppo in Regione, Andrea Greco

Il bilancio che invece fa Patrizia Manzo, al termine della sua esperienza in Consiglio regionale, abbraccia l’arco di un decennio.