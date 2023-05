Non è bastata un’ottima gara al Cln Cus Molise per ribaltare il 6-3 dell’andata contro La Fenice Veneziamestre. Ora la squadra di Sanginario avrà un’altra possibilità nel doppio confronto con gli Hornets (andata sabato in trasferta, ritorno al Palaunimol il 20 maggio). “Peccato perché nella gara di ritorno contro il Venezia dopo essere andati in vantaggio abbiamo continuato ad attaccare – rimarca Di Stefano – il grosso rammarico sta nel fatto che dopo l’espulsione nel quattro contro tre non siamo riusciti a fare gol. Questa è un po’ una costante che ci portiamo dietro da inizio stagione, costruiamo tanto ma non riusciamo a mettere la palla dentro. Loro chiaramente, forti del vantaggio dell’andata, hanno fatto una partita accorta e hanno conquistato l’élite. Adesso abbiamo un’ultima opportunità. Contro gli Hornets dobbiamo cercare di mettere da parte il bel gioco ed essere più concreti sotto porta”.

L’esperienza aiuta. Nell’ottica del doppio confronto bisogna migliorare nella gara di andata.

“Chiaramente nel doppio confronto l’atteggiamento cambia. In questa disciplina basta un minuto di pausa e ci si ritrova sotto anche di due tre gol. Questo è purtroppo accaduto all’andata a Venezia nei minuti finali. Bisogna evitare che si ripeta a Roma sabato. Abbiamo l’opportunità di giocare con il favore del campo al ritorno ma chiaramente dobbiamo disputare una grande gara di andata”.

Tutto per tutto, dunque, contro gli Hornets. L’obiettivo della serie A2 élite è alla portata.

“E’ stata un’annata lunga piena di infortuni. A Venezia abbiamo perso Lucas per un problema al ginocchio. Ora dobbiamo cercare di mettere da parte questi problemi ed essere concreti. Non sarà facile perché entrambe le squadre lottano per lo stesso obiettivo, saranno sfide nelle quali bisognerà usare la testa e speriamo alla fine di festeggiare. Vogliamo a tutti i costi centrare la serie A2 élite”.