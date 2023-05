Il matrimonio era nell’aria da tempo e oggi sono finalmente convolati a nozze il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e Massimo Romano, leader di Costruire democrazia. Fiori d’arancio politici, s’intende, suggellano le interlocuzioni che da tempo erano in campo e sanciscono che la rediviva formazione civica, col suo bagaglio di temi che ne hanno contraddistinto in passato le battaglie, correrà al fianco del primo cittadino di Campobasso, candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Molise. Per gravina le prossime elezioni potrebbero essere per il Molise l’ultima chiamata come Regione.

A Roberto Gravina Costruire democrazia ha consegnato un documento programmatico con alcuni dei cavalli di battaglia del movimento, argomenti che poi andranno approfonditi e declinati nel corso della campagna elettorale. Sanità, beni pubblici, piano di investimento straordinario sui borghi, alcune delle questioni trattate.