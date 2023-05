Furto d’auto a Trivento, rubata una Fiat Panda in pieno giorno. È accaduto nella giornata di ieri, 7 maggio 2023, in pieno giorno nel centro di Trivento. Il proprietario di una Fiat Panda 1.100, di color grigio, vecchio modello, intorno alle ore 12.00, aveva lasciato per pochi minuti l’auto parcheggiata, al suo ritorno la brutta sorpresa. In un primo momento, il residente ha pensato a uno scherzo o a un familiare che avesse avuto bisogno dell’auto. Ma i minuti passavano e l’idea di un furto d’auto si è fatta sempre più concreta. Al proprietario dell’auto, dunque, non è rimasto altro che chiamare i Carabinieri per la denuncia. Sono in corso gli accertamenti, le verifiche e le indagini del caso.