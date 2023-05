Share on Twitter

Share on Facebook

Opposizione sugli scudi al Comune di Campobasso per la candidatura del sindaco Roberto Gravina alla carica di Presidente della Regione. Da parte di tutti è stato sottolineato come al momento l’unica opposizione effettiva sia quella di centrodestra, essendo ormai il PD diventato organico al M5S.

Quella di Gravina, dice Alberto Tramontano, è una mancanza di rispetto per la città. Sempre tramontano precisa che i capigruppo in comune non saranno candidati alle regionali.

Anche Mario Annuario, di Fratelli d’Italia, sottolinea come l’opposizione del PD in Consiglio di fatto non esista più.

A scendere in campo con voce critica verso gravina sono anche suoi ex compagni di viaggio, come la consigliera Giuseppina Passarelli passata dal Movimento 5 Stelle al Gruppo Misto