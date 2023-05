Ultime battute nel centrodestra per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione. In prima fila resta confermata la posizione del Sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, per la sfida contro il candidato del centrosinistra, Roberto Gravina. La novità delle ultime ore è un sondaggio commissionato da Forza Italia per valutare il gradimento dei molisani in vista dell’appuntamento di giugno. Un test per capire, proponendo una rosa di nomi, come siano orientate oggi le tendenze dei molisani.

In attesa che tutte le caselle si compongano a collegarsi nel centrodestra al candidato presidente saranno: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc e alla quale andranno ad aggiungersi la formazione di area centrista, “Il Molise che vogliamo”, e con molta probabilità il raggruppamento di liste composto da Azione, Italia Viva, Insieme e Molise al centro.

Nel centrosinistra le liste collegate a Gravina sono al momento con certezza quella del M5S (suo partito di provenienza), quella del Partito Democratico e quella del raggruppamento che comprende Leu, Verdi e Comunisti. Verosimilmente andranno ad aggiungersi la lista di Costruire democrazia e quella di Molise solidale. In bilico invece una possibile lista del movimento civico Molise Domani che potrebbe non presentarsi dopo la bocciatura ricevuta dal candidato proposto dal moviento, il giornalista Domenico Iannacone.

Individuati i nomi dei due presidenti e delineati i rispettivi campi di azione, adesso restano da individuare i candidati delle rispettive liste collegate. Sono in molti, specie tra i sindaci e gli amministratori in carica, a scaldare i motori, centinaia di candidati che si andranno a contendere, oltre a quello del presidente, gli altrii venti seggi dell’assemblea legislativa di Palazzo D’Aimmo. C’è ancora qualche giorno per conoscere quali saranno i nomi e, sopratutto, i cognomi in corsa. Il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato per sabato 27 maggio alle ore 12