Salcito, inaugurata la panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza. Il Comune di Salcito, la Pro Loco Salcitana, in collaborazione con l’associazione Liberaluna onlus e la parrocchia San Basilio Magno, hanno dato luogo a questo evento, aperto con una frase di Khalil Gibran: ascolta la donna quando di guarda, non quando ti parla. In piazza Michele Pietravalle, la panchina rossa, da ieri 30 aprile 2023, anche per i residenti di Salcito è un motivo di riflessione su un fenomeno che, purtroppo, continua a riempire le pagine di cronaca. Il sindaco Giovanni Galli così ha commentato:”rappresenta semplicemente un simbolo, ma come tutti i simboli può avere dei connotati potenti. Siamo noi a dare importanza o meno a questo simbolo – ha aggiunto Galli- non è soltanto una panchina colorata di rosso, ma è l’immagine che ci deve ricordare che la violenza sulle donne esiste, è molto più diffusa di quanto immaginiamo e può essere non solo fisica, ma anche psicologica, morale, come esiste la violenza dell’abbandono e dell’indifferenza”. La panchina è stata recuperata grazie al progetto Borse lavoro e dipinta dal vicesindaco Sonia Ciccarella, con questa frase: siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne. (Alda Merini).