Si svolgerà oggi alle ore 16.30 sul Campo neutro “M. Castaldi” di Roccaravindola (IS) la Finale del Campionato Regionale Juniores – Under 19, tra A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO e U.S.D. BOJANO Con l’occasione si ricorda, come disposto dal Regolamento della Manifestazione, che per la Finale del Campionato Regionale Under 19 è prevista la disputa di due tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà alla’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 10 delle “Regole del Giuoco del Calcio” La squadra vincitrice conquisterà il titolo di Campione Regionale della Categoria Under 19 – Juniores e prenderà parte alla Fase Nazionale. L’accesso degli spettatori al Campo “M. Castaldi” di Roccaravindola sarà consentito a titolo gratuito.

Fonte: Ufficio stmpa