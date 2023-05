Sono state introdotte alcune novità nel calendario scolastico 2023-2024 varato dalla Giunta regionale. La prima riguarda la data del 31 ottobre, l’anniversario del terremoto a San Giuliano di Puglia. A partire dal prossimo anno scolastico, in quel giorno, le attività didattiche delle scuole molisane saranno dedicate alla commemorazione delle vittime del sisma ed alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, tema che per altro resta di strettissima attualità. L’altra novità riguarda l’introduzione della pausa di Carnevale, che quest’anno andrà dal 12 al 14 febbraio. Una mini vacanza, rispetto alla proposta del consigliere Cefaratti che aveva invece aveva proposto sette giorni di stop, durante il periodo invernale e che per altro era stato anche approvato all’unanimità dal Consiglio regionale. “Non abbiamo introdotto vere e proprie vacanze invernali – ha spiegato il sottosegretario della Regione Roberto Di Baggio che si occupa del settore Istruzione – ma la pausa di Carnevale è stata allungata, andando in qualche modo incontro all’esigenza che era stata rappresentata anche dal Consiglio regionale”.

Le altre date: le lezioni partiranno il 14 settembre per concludersi l’8 giugno, ad eccezione delle scuole dell’infanzia, che chiuderanno il 29 giugno. Per le vacanze natalizie le lezioni termineranno il 23 dicembre per riprendere l’8 gennaio, mentre per quelle pasquali la sosta sarà da 28 marzo al 2 aprile. Scuole chiuse il 2 novembre per la commemorazione dei defunti, il 9 dicembre per il ponte dell’immacolata e il 29 e 30 aprile per il ponte del primo maggio.