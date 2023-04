“Il primo maggio è sicuramente una ricorrenza festiva per tutti e per i lavoratori in particolare, ma deve essere anche un’occasione di riflessione per costruire percorsi concreti di programmazione e rilancio della buona occupazione”. Lo afferma il segretario regionale della Cgil Paolo De Socio.

“La Cgil – prosegue – insieme a Cisl e Uil, come ogni anno, ha messo in campo una serie di iniziative nazionali e territoriali per rilanciare, innanzitutto, grandi momenti di partecipazione in occasione di questa importante ricorrenza. Il filo conduttore delle diverse manifestazioni sarà il rilancio dei principi costituzionali proprio a 75 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Ed è proprio il lavoro, che viene riconosciuto come principio fondamentale della Repubblica italiana, che deve essere considerato elemento centrale per essere riconosciuto come diritto personale e dovere sociale da affermare e garantire a tutti e in tutto il territorio nazionale”.

Una delegazione della Cgil Molise sarà presente all’evento di Potenza che è stata scelta come città simbolo della difficile situazione che vive il meridione in termini di occupazione e spopolamento e “per rilanciare una nuova stagione di crescita e di sviluppo per il Sud”. Un’altra rappresentanza regionale della Cgil, sempre nella giornata del primo maggio, alle 9.30, raggiungerà Fossacesia in Abruzzo dove, a cura del segretario della Camera del lavoro di Chieti, Franco Spina, è stato organizzato un momento di confronto su materie come il precariato, la povertà, il lavoro sommerso e il contrasto all’illegalità. Nel corso di una delle tavole rotonde è previsto anche l’intervento del segretario Generale della Cgil Molise Paolo De Socio. La giornata si concluderà alle 19 a Bojano, presso la chiesa di Santa Maria del Parco, dove gli artisti Paolo Bartolucci e Simone Sala proporranno un evento musicale sostenuto dalla Cgil Molise e intitolato “La Musica al servizio dei diritti dell’uomo”. Nel corso della serata sarà attribuito anche il premio “Talenti musicali della nostra Terra”.