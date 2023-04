Ci avviciniamo al penultimo turno di campionato, 180 minuti poi calerà il sipario sulla stagione 2022/2023. A seguire il via alla post season con play off e play out nei tornei di Eccellenza e Promozione. Alcuni verdetti sono stati già emessi, con buone probabilità dopo i novanta minuti previsti domenica ne arriveranno altri. Il titolo più importante è ancora in ballo, Campobasso in vantaggio sull’Isernia per ottenere il salto di categoria in serie D, due punti, un macigno fondamentale in favore dei rossoblu. Per i lupi manca di fatto un ultimo ostacolo da superare, la Turris domenica prossima 7 maggio, considerato che in questa giornata il Campobasso giocherà contro il Campodipietra. Tre punti che sono una mera formalità per i rossoblu che attendono notizie positive dal Lancellotta, dove l’Isernia ospiterà proprio la Turris.

Ecco che i santacrocesi si ritrovano nella posizione di poter essere arbitri del campionato. La Turris neo promossa, ha giocato un torneo di altissimo livello, meglio nel girone d’andata, meno nel ritorno dove c’è stato un calo fisiologico. Un po’ come tutte le squadre di alta classifica, il cammino forsennato delle prime tre (Campobasso, Isernia e per buona parte della stagione anche l’Aurora Alto Casertano) è risultato troppo elevato per permettere la disputa degli spareggi. Da qui c’è stato un calo mentale di tante squadre come ad esempio la Turris, il Campomarino, il Venafro, il Guglionesi che non sono riuscite a mantenere il passo del girone d’andata. La classifica si è accorciata con ben 7 squadre racchiuse in appena nove punti, dal Sesto Campano (quarto) al duo Olympia Agnonese – Guglionesi. Tornando alla sfida per la promozione è difficile prevedere uno spartito diverso da quello che si profila con il Campobasso ormai ad un passo dal ritorno in quarta serie.

Infine chiosa sul Bojano, la giovane squadra matesina ha sorpreso tutti in questo finale di stagione, una serie positiva importante ha permesso ai biancorossi di salire sino al settimo posto. In queste due restanti gare, Olympia Agnonese in casa e Gambatesa in trasferta, la squadra di mister Ianniruberto cercherà due vittorie per scalare posizioni e chiudere il torneo oltre i 50 punti.