Una storia d’amore, ricordando Simonetta. La raccolta fondi AISM con il responsabile provinciale Donatelli di Trivento. L’appuntamento con la solidarietà è per il prossimo venerdì 5 maggio 2023, alle ore 21.00 presso l’Auditorium Unità d’Italia a Isernia. Per l’occasione sarà presentato il volumetto omonimo e l’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Interverranno il neurologo Giacomo Lus e Gino Donatelli, responsabile della sezione AISM provincia di Campobasso. Per informazioni si può contattare il seguente cellulare: 339.4948912.