Un momento di raccoglimento e preghiera davanti al monumento a forma di cuore e alla panchina lungo il belvedere di Petacciato, poi il corteo silenzioso fino al cimitero dove riposa Sonia Di Pinto, la donna di 46 anni uccisa in Lussemburgo la notte di Pasqua dello scorso anno nel ristorante in cui lavorava. Tre gli uomini arrestati per il suo assassinio.

A un anno esatto dall’ultimo saluto a Sonia il ricordo è ancora vivissimo. La famiglia, gli amici e la comunità attendono giustizia.

Le parole di mamma Antonietta, che da quel terribile giorno scrive preghiere per la figlia, sono piene di dolore, amore, fede.

Era il 23 aprile del 2022 quando una folla immensa diede l’ultimo saluto a Sonia.

La sua assenza si sente, si vede, negli occhi di tutti. “Ci hai lasciati nello sconforto per mano di crudeli malfattori – dice mamma Antonietta leggendo la preghiera. Il ricordo della sua tenerezza, della sua bontà, della sua serenità, il viso splendido il sorriso contagioso. Un vero tesoro

“Eri e resterai ciò che di più prezioso avevamo. Quel giorno di un anno fa – ha detto ancora mamma Antonietta – ci siamo addormentati con te rivivendo una seconda vita nel dolore”.