Sarà la Chaminade Campobasso a rappresentare il Molise nella prossima fase della Danone Nations Cup, riservato alla categoria under 12 Femminile. Le rossoblù hanno superato brillantemente la fase regionale, successo nel triangolare in casa dell’Adriatica Campomarino, affermazione in Abruzzo sul campo del Chieti Calcio Femminile e infine è terminato con un pareggio contro le abruzzesi quello organizzato dal sodalizio del capoluogo presso l’area sportiva Sturzo. La formazione Under 12 è composta da giocatrici della Chaminade Campobasso ma anche da ragazze tesserate con i l’Aesernia Fraterna, Asd Accademia Virtus Riccia E Polisportiva Kalena. Adesso all’orizzonte le tappe interregionali, in programma il 21, il 28 maggio e il 4 giugno 2023. Le squadre che supereranno i raggruppamenti interregionali, guadagneranno il pass per la fase nazionale prevista per il weekend 17/18 giugno 2023.

La formazione del capoluogo ha aderito al progetto promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per lo sviluppo e la crescita del calcio giovanile femminile, con l’avvio della settima edizione della Danone Nations Cup, il Torneo Under 12 Femminile dedicato alle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come “Club di 2° Livello” ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività femminile.

Fonte: Ufficio stampa