Corrono i giorni verso le elezioni regionali del 25 e 26 giugno prossimo ma dalle coalizioni in campo non arrivano novità sostanziali circa la individuazione del prossimo candidato alla presidenza della Regione Molise. Centrodestra e centrosinistra, in questo senso, si equivalgono, scontando una situazione sclerotizzata, epifania di una stagione elettorale che potrebbe riservare non pochi colpi di scena. A partire da una candidatura decisa, seppur con indicazioni provenienti dal territorio, dalle segreterie romane. In questa direzione sta andando il tavolo del centrodestra che proprio nella sede capitolina ha avuto un incontro che, sostanzialmente, ha prodotto un nulla di fatto. I nomi in campo restano gli stessi: la coppia Toma – Roberti in quota Forza Italia, quella Pallante – Iorio per Fratelli d’Italia e per i centristi in pista i nomi sono quelli di Micone e Niro. Fuori dal perimetro politico è il nome del Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, quello sul quale è in corso il pressing dei partiti nazionali. Dagli ambienti universitari, tuttavia, in tal senso non è arrivata nessuna conferma. Brunese si trova a metà del proprio mandato, con una serie di progetti ambiziosi in fase di completamento con importantissime ricadute sul territorio. E’ chiaro che il prestigio accademico e personale lo ponga al centro delle attenzioni dei partiti.

Sul versante del centrosinistra, invece, non decolla l’alleanza PD – M5S con entrambe le formazioni impegnate a far quadrare i conti prima in casa propria per poi regolare la contesa con la rispettiva controparte. I rispettivi coordinamenti sono in pratica aggiornati ad horas ma al momento i nomi in pista restano quelli consueti: Facciolla – Fanelli per il PD, Gravina, Greco, Primiani e Nola per il M5S.

Sempre sul fronte degli esterni, resiste nel centrosinistra la candidatura del giornalista Domenico Iannacone. Anche su questo versante è verosimile la avocazione della decisione da parte delle segreterie romane.