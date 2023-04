Non accenna a semplificarsi il quadro politico, soprattutto nel centrosinistra. Le ultime notizie che arrivano dal palazzo parlano di un forte dissenso interno al M5S che metterebbe in discussione anche l’alleanza con il PD. Ad allargare la crepa, il nome del giornalista Domenico Iannacone, possibile candidato di coalizione alla Presidenza della Regione, fortemente sponsorizzato dall’ex premier, Giuseppe Conte. Sul suo nome c’è il benestare del coordinatore regionale del movimento, Antonio Federico, ma il sostanziale dissenso del resto del gruppo dirigente, in primis quello del capogruppo in regione, Andrea Greco.

Per sciogliere la matassa, i pentastellati hanno in programma di incontrare il leader del movimento, Giuseppe Conte, in settimana. In attesa di una schiarita, dal fronte PD sono iniziate, o meglio proseguono sottotraccia le manovre per intercettare una parte robusta e determinate dell’area centrista. Tra i dem serpeggia il malumore per l’inconcludenza dei tavoli sin qui convocati, un tatticismo esasperato che induce qualcuno a chiedere la rottura dell’asse con i 5 Stelle. Pena restare col cerino in mano qualora il movimento si spacchi ufficialmente sul nome di Iannacone e il cerino resti nelle mani del PD. Il tempo stringe e l’apertura al centro va fatta immediatamente per alcuni settori del partito democratico.

Nel centrodestra resta aperta la corsa tra il sindaco di Termoli, Roberti, in quota Forza Italia, e l’esterno Luca Brunese, Rettore dell’Unimol. In piedi invece per Fratelli d’Italia ci sono i nomi dell’Assessore Quintino Pallante e quello dell’ex governatore, Michele Iorio.