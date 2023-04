Riceviamo e pubblichiamo la nota sull’iniziativa “regala un libro” di Poggio Sannita.

“Da vari anni Poggio Sannita si sta segnalando per le continue iniziative soprattutto nel campo culturale. Incontri dedicati alla poesia, in particolare alla poesia dialettale, hanno spesso visto la luce; altrettanto è accaduto con la musica dialettale. Nell’ultimo periodo natalizio sono stati presentati due libri di poesie. Insomma, Poggio Sannita appare da tempo un luogo culturalmente vivo! Ora, e sempre sulla via tracciata, si segnala un’altra importante iniziativa avente ad oggetto la biblioteca comunale che si trova attualmente presso l’immobile comunale denominato “Palazzo Ducale”, posizionata al secondo piano. Contiene libri di vario genere, in massima parte catalogati ed altro materiale avente ad oggetto il paese. Questa biblioteca, nella sua nuova collocazione, ha una storia recente, ma è intenzione dell’amministrazione comunale di incrementare notevolmente la dotazione libraria. Obiettivo primario è quello di valorizzare la cultura del luogo, specializzare la biblioteca con testi inerenti alla nostra zona in modo che nel tempo diventi un punto di riferimento per gli studiosi che, vogliano trovarvi fonti bibliografiche anche rare inerenti alla nostra area.

Per questo motivi e raccogliendo il desiderio di molti, il S. A. I. (Sistema di accoglienza e integrazione) ed il Comitato Civico “Per Caccavone”. allo scopo di incrementare la dotazione di libri, hanno convenuto di lanciare una campagna denominata “REGALA UN LIBRO” destinata a tutti i cittadini poggesi, anche non residenti.

I libri possono essere consegnati presso il S.A.I. di Poggio Sannita.”