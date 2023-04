Provare a centrare il pass per la fase finale dei Campionati Nazionali Universitari in programma a Camerino. E’ questo l’obiettivo della squadra di calcio a undici del Cus Molise guidata da Mario Cordone e Stefano Maggiani. Sul cammino che porta nelle Marche Colabella e compagni hanno incontrato il Cus Lecce, campione in carica, squadra vincitrice delle ultime due edizioni della competizione. Un avversario duro da affrontare nel doppio confronto con l’andata che si giocherà domani mattina, mercoledì 5 aprile al campo Acli di contrada Selvapiana a Campobasso con inizio fissato alle 10,30 e ritorno in calendario il 3 maggio in Puglia. “Affrontare la squadra campione d’Italia in carica non sarà semplice ma allo stesso tempo queste sfide regalano grandi stimoli – spiega alla vigilia il tecnico Cordone – senza ombra di dubbio ci attende un doppio confronto dall’elevato quoziente di difficoltà ma non partiamo battuti. Domani giochiamo in casa e proveremo a fare la nostra partita, nel pieno rispetto di un grande avversario ma cercando di sfruttare al meglio le nostre qualità. Nella fase di preparazione a questa sfida ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi e un grande entusiasmo nel poter rappresentare il Cus Molise e l’Università degli Studi del Molise in questa competizione. Questo è sicuramente un punto di partenza importante. Poi è chiaro che il verdetto, come sempre, spetterà al campo. Poter centrare un altro anno la qualificazione alla fase finale sarebbe una grande soddisfazione per tutti noi, ce la metteremo tutta e alla fine tireremo le somme”.