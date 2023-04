REAL DEM 2

CLN CUS MOLISE 13

Real Dem: Leva, Zaffiri, Gizzi, Di Blasio, De Marco, Ciafrelli, Sciorilli, Trave, Febbo, Cretarola, Dei Rocini.

Cln Cus Molise: Polisena, Palamaro, Leccese, Lenoci, Mariano, Minervini, Patriarchi, Sabia, Serrecchia, Nathan. All. Tammaro.

Arbitro: Sallese di Vasto. Crono: Di Prato di Pescara.

Marcatori: Lenoci (5), Sabia (4), Nathan (3), Minervini, Dei Rocini, Trave.

Continua la marcia dell’under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise che si impone anche sul campo della Real Dem e resta in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Futsal Pescara, prossima avversaria al Palaunimol dopo la sosta pasquale. In Abruzzo la squadra guidata nella circostanza da Andrea Tammaro (mister Di Stefano è impegnato nel Torneo delle Regioni come assistente del selezionatore Sanginario) non ha avuto particolari problemi a imporsi. I locali ci hanno messo cuore e grinta ma non è bastato per arginare la fora dei rossoblù. “E’ stata una vittoria importante – spiega Tammaro – che dedichiamo al nostro portiere Bruno Piscitelli infortunato e a Marco Ferrara vittima di un lutto nei giorni antecedenti la gara”. Messa in cassaforte questa vittoria, Sabia e compagni avranno modo di ricaricare le batterie e presentarsi al big match nelle migliori condizioni possibili. Nella sfida che chiuderà la regular seson (poi ci sarà spazio per i playoff) l’obiettivo dei campobassani è quello di mantenere il primo posto in classifica generale.