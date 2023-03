Si è svolto a Roma l’atteso incontro tra il Presidente della Regione, Donato Toma, e il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Un incontro che ha avuto come risultato il congelamento delle dimissioni annunciate da Toma nella veste si Commissario alla Sanità.

Un incontro nel corso del quale Toma ha evidenziato la necessità improrogabile di un provvedimento quadro del Governo che metta in sicurezza la sanità Molisana. Tradotto in termini concreti: aumento strutturale della dotazione finanziaria a favore del Molise, azzeramento del debito in corso, fine del commissariamento e, di conseguenza, chiusura del tavolo tecnico interministeriale col quale i rapporti negli ultimi tempi si sono fatti roventi. Questo sul piano generale, nell’immediato Toma ha invece chiesto di riaprire la partita del 118 e quella della struttura di supporto al Commissario, questioni sulle quali dal Tavolo tecnico romano erano arrivati due pareri negativi. Ripresenterò entrambe le istanze ai Ministeri e mi attendo un parere questa volta positivo, ha detto Toma.

E’ lo stesso Toma a riferire di una disponibilità sostanziale del Ministro a trovare soluzioni in tempi rapidi e per questo ad aver maturato la propria decisione di congelare le proprie dimissioni. Si tratterà di capire, nelle prossime settimane, quale sarà l’evoluzione del quadro generale – dice sempre Toma. Per adesso, quindi, dimissioni freezer che restano nella ghiacciaia in attesa di essere scongelate e riproposte tra qualche tempo oppure ibernate per sempre.

La Sanità molisana resta quindi a mezz’aria, come l’angelo del presepe, né in cielo né in terra ma se non altro lontana da un possibile inferno il cui confine si fa sempre più insidioso. Toma porta quindi a casa un sostanziale pareggio col Governo e raddrizza una partita che sembrava persa. Nelle prossime settima l’incontro di ritorno, decisivo, nel quale si capirà se le assicurazioni ricevute oggi dal Ministro si trasformeranno in reti per chiudere positivamente la partita.