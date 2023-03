Quello del traffico nel centro della città è un tema che tiene banco da non meno di una trentina d’anni. Tanti ne sono trascorsi da quando dopo discussioni e polemiche, la giunta dell’epoca decise di delimitare al traffico il Corso, piazza Pepe e via Ferrari.

Una zona pedonale a spezzoni che, soprattutto i commercianti del centro e delle strade interessate hanno sempre duramente contestato.

Tuttavia i progetti per riaperture a tempo piuttosto che per allargare la zona pedonale sono sempre naufragati. Il traffico cittadini, d’altronde è rimasto congestionato al di là dei tentativi di invertire qualche senso di marcia.

Da qualche settimana il dibattito si è riacceso per via della manifesta intenzione del Comune di introdurre nel centro storico la Zona a traffico limitato.

Le cosiddette Ztl, da decenni, riguardano i centri di quasi tutte le città italiane. Hanno funzionato e funzionano perchè abbracciano zone molto ampie e non come avvenuto per Campobasso due tronconi di strade peraltro nemmeno contigue: via Ferrari e corso Vittorio Emanuele, appunto.

Pescara, L’Aquila, Termoli, solo per citare quelle più vicine, hanno da anni chiuso il centro storico al passaggio delle auto, senza che il piccolo commercio, uno dei cavalli di battaglia dei contrari ne abbia risentito.

Anzi, le zone pedonali sono ora piene di persone e lo shopping è proprio quello che anima i centri cittadini.

A Campobasso sono cominciate le prime assemblee aperte anche ai cittadini. Per valutare proposte e suggerimenti. Ovvio che per avere una Ztl valida servono aree di parcheggio non solo a pagamento, come avviene ora in quasi tutto il centro città. Ma anche zone bianche e navette di collegamento. Il dibattito è appena cominciato. Chiudere il centro murattiano alle auto è l’idea da sempre sostenuta dagli ambientalisti. A palazzo San Giorgio dovranno superare le resistenze dei commercianti che giustamente chiedono garanzie.