ZTL nel centro storico a Campobasso, riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dal Consigliere comunale della Lega a Campobasso, Alberto Tramontano.

“L’Amministrazione comunale di Campobasso, attraverso il lavoro dell’Assessore alla mobilità e all’ambiente Simone Cretella e della commissione consiliare mobilità, sta predisponendo l’attivazione di una zona a traffico limitato che interesserà il centro storico della città di Campobasso.

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano esprime grandi e motivate perplessità rispetto ad una iniziativa che contribuirà a decretare la morte definitiva del commercio e delle attività produttive nel centro storico e nelle aree ad esso immediatamente prospicienti e a provocare enormi disagi per i residenti del centro storico.

Tramontano ritiene che tale iniziativa non deve essere realizzata soltanto per dimostrare di aver realizzato qualcosa di “ecologicamente sostenibile”, ma è necessario fare un’analisi di contesto: sociale, economica e ambientale.

Serve alla città di Campobasso una ZTL nel centro storico?

È giusto penalizzare ancora una volta gli esercenti del centro storico, i professionisti che lì operano e i cittadini che lì vivono e già soffrono enormi disagi?

Tramontano ritiene che la ZTL a Campobasso sia inutile in questo momento storico nel quale gli esercenti si stanno risollevando, in parte e a fatica, dagli effetti della pandemia.

È necessario fermarsi- conclude Alberto Tramontano- e fare un’approfondita analisi sui benefici teorici e sui danni reali che gli esercenti, i professionisti e i residenti del centro storico subiranno con l’attivazione della ZTL”.