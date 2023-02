Montefalcone del Sannio tornerà alle urne per il ballottaggio il 23 e 24 aprile prossimi senza aspettare dunque le elezioni Amministrative in programma a metà maggio. Lo ha deciso oggi il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo con un proprio decreto. Il piccolo centro molisano è protagonista di una singolare vicenda elettorale: alle elezioni comunali dello scorso anno una delle due liste in campo si affermò con un solo voto di vantaggio, ci fu un ricorso elettorale degli sconfitti e il Tar, annullando una scheda contestata, ha stabilito che le elezioni erano finite in parità e che dunque deve svolgersi il ballottaggio. In attesa del secondo turno la Prefettura ha nominato nelle settimane scorse, dopo la sentenza dei giudici amministrativi, un commissario prefettizio. Per effetto di questa novità saranno 14 e non 15 i Comuni molisani interessati dalle elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.