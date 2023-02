Nell’ultimo bollettino Covid diffuso dall’Asrem si registra un nuovo decesso di paziente contagiato. E’ un uomo di 46 anni di Venafro che era ricoverato in Malattie Infettive al Cardarelli. Nelle ultime 24 ore non c’è stato alcun nuovo ricovero in area medica: sono ora dunque 2 i pazienti in cura, nessuno in Terapia intensiva. I nuovi positivi sono stati 9,