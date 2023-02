Il caso gemelli finisce in Procura. La struttura privata ricorre alla Magistratura come extrema ratio per dipanare una matassa che anziché sciogliersi si avviluppa sempre di più. Muro contro muro, quindi, sul tema delle prescrizioni radioterapiche e della novità introdotta da pochi giorni dell’autorizzazione preventiva da parte del centro unico prescrittivo istituito presso il Caradrelli di Campobasso. Della questione se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di Ingresso Libero. Il dato principale che è emerso è un appello alla moderazione e, soprattutto, evitare allarmismi. Due sono i punti chiave per il geriatra Mino Dentizzi: che la prescrizione venga effettuata dal servizio pubblico e che vengano rispettati i limiti di budget. Una posizione, la sua, in linea con la struttura commissariale.

Anche il capogruppo in Regione del M5S di fatto converge sulle decisioni assunte dal Commissario Toma. Sul budget le regole devono essere chiare, i contratti sottoscritti e le tariffe validate dall’Agenas.

Per il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Molise di rimanere senza sanità sia pubblica che privata. Senza un intervento parlamentare, dice, non sarà mai possibile uscire dal debito accumulato.

Intanto il Commissario Toma ha annunciato per lunedì prossimo una conferenza stampa presso l’Asrem per fare il punto sulla questione.