Fondi PNRR, oltre 250 mila euro al Comune di Roccavivara per progetti di efficientamento energetico. È il primo cittadino Angelo Minni a darne comunicazione, il Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha riconosciuto ben due finanziamenti al Comune di Roccavivara. Il primo, pari ad euro 91.759,12 per lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale, il secondo, pari ad euro 165.127,00 per lavori di efficientamento energetico degli edifici annessi agli impianti sportivi. Nello specifico, aggiunge Minni, gli interventi riguardano la pompa di calore, caldaia, infissi, relamping e impianto fotovoltaico.