Gli ospiti della residenza per anziani di Trivento festeggiano San Valentino. Magliette e tanti cuori realizzati dagli ospiti dell’Istituto Sant’Antonio di Trivento, con lo slogan: “noi nonni amiamo e desideriamo amore!”. Le attive operatrici, anche in questa occasione, hanno animato la ricorrenza coinvolgendo gli ospiti nella realizzazione dei diversi lavori, creando un’atmosfera di festa. Infine, è stato realizzato anche un menù a tema: aperitivo di benvenuto; per primo un rigacuore appassionato; per secondo hamburger di vitello con cuore di piselli e scamorza; per dolce tartufino innamorato con spolverata di cocco. Tanto amore per tutti dalla residenza per anziani di Trivento.