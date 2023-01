Ripresa degli allenamenti per le società del massimo torneo regionale dopo qualche giorno di sosta. Le attenzioni sono concentrate su Campobasso e Isernia, dove le due società progettano il ritorno in quarta serie. Nel capoluogo, il patron Matt Rizzetta è sceso in campo dopo le sventure estive con un progetto ambizioso. Ripartire da subito per gettare le basi di un ritorno tra i professionisti nel minor tempo possibile. Un’impresa non semplice, a partire da quest’anno dove il torneo d’eccellenza vede un duello punto a punto con l’Isernia. La proprietà americana non si è risparmiata, un impegno economico forte e deciso, anche nella finestra di mercato invernale dove il direttore sportivo De Filippis ha implementato una rosa già altamente competitiva con quattro senior d’esperienza. In buona sostanza la proprietà, nel facente funzioni Ivano Maselli, ha rincarato la dose, si deve vincere a tutti i costi per tornare subito nel campionato nazionale di serie D.

Diverso il discorso fatto dall’Isernia, nel mercato dicembrino il ds Santonastaso, ha sì operato in modo deciso ma in sostituzione di altri giocatori che hanno lasciato la città pentra. La squadra biancoceleste ha cambiato pelle mantenendo inalterato l’obiettivo fissato la scorsa estate. Ecco che le due squadre si preparano per i mesi decisivi della stagione 2022/2023. Guardando il calendario Campobasso e Isernia non dovrebbero aver problemi nel presentarsi allo scontro diretto, 18 febbraio al Lancellotta, con lo stesso distacco odierno (+2 per i lupi). Cinque gare da superare prima del testa a testa che potrebbe risultare decisivo per il salto di categoria. In questo lasso temporale possiamo indicare due insidie, la trasferta di Sesto Campano per il Campobasso e la sfida del Colalillo tra Bojano e Isernia. Ricordiamo che i lupi di mister Di Meo hanno in programma sicuramente una gara in più dell’Isernia, mercoledì prossimo 11 gennaio il ritorno della semifinale di coppa Italia contro il Venafro, e, in caso di qualificazione, la finalissima da giocare domenica 5 febbraio. Le ostilità riprenderanno domenica per le due battistrada, Campobasso a Selvapiana contro l’Olympia Agnonese, al Lancellotta l’Isernia riceve il Gambatesa.