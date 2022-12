Il Molise è l’unica regione che nel 2021 ha fatto registrare, rispetto al 2019, un incremento delle presenze nel complesso degli esercizi ricettivi con una variazione pari al 3,7 per cento delle presenze totali. E’ quanto emerge dall’Annuario statistico italiano 2022 dell’Istat. Nella maggior parte delle regioni si è registrato un calo delle presenze totali che supera il 30 per cento rispetto al 2019. Solo nelle Marche e in Puglia le flessioni sono più contenute (-7,2 per cento la prima e -10,1 per cento la seconda).