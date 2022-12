Tony Vaccaro compie 100 anni. Il fotografo italo-americano taglia oggi questo importante traguardo dopo aver conquistato il mondo con i suoi scatti. Originario di Bonefro dove ha trascorso la sua infanzia, paese nel quale è tornato spessissimo e dove da 8 anni c’è una mostra permanente dedicata alle sue foto, Vaccaro vive a New York dove la città ha appena celebrato i suoi 100 anni con una mostra intitolata “Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition” e che si è conclusa questo fine settimana. E’ noto per aver raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Anni vissuti in prima persona e raccontati con oltre 20mila fotografie.

La sua carriera sarà poi dedicata alla moda e alla collaborazione con le più importanti riviste americane. Nella sua carriera ha fotografato i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell’arte, della moda e della politica, da Kennedy a Sophia Loren.

Vaccaro, che ha superato per due volte il covid, e che nelle settimane scorse è stato di nuovo ricoverato in ospedale, ha rilasciato la sua ultima intervista proprio nei giorni scorsi al New York Post nella quale attribuisce la sua longevità a “cioccolato, vino rosso e determinazione”. Il suo paese in Molise, Bonefro, celebra i cento anni del fotografo con una videochiamata pubblica di auguri questo pomeriggio alle 17 nell’auditorium del convento Santa Maria delle Grazie. Il sindaco Nicola Montagano gli ha anche inviato una lettera: “Per la nostra comunità – scrive – è motivo di grande orgoglio poter annoverare un cittadino così illustre. E’ straordinario il prestigio raggiunto in tutto il mondo, sei stato un testimone diretto della storia contemporanea che con il proprio talento e attraverso la macchina fotografica ha colto momenti irripetibili e protagonisti unici”.