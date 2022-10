La notizia della chiusura dell’unico distributore di carburanti di Petrella Tifernina stava generando preoccupazione tra gli abitanti e invece l’esito della vicenda è stato diverso: alla notizia dell’imminente chiusura del distributore l’Amministrazione comunale ha reagito decidendo di acquistarlo. “Sarebbe stato un ulteriore colpo inferto alla mia piccola Comunità – ha spiegato il sindaco, Alessandro Amoroso – già vessata dalle piaghe insidiose che caratterizzano i piccoli comuni delle aree interne”. Non appena ricevuta la comunicazione dell’avvenuta chiusura entro il prossimo 31 dicembre l’Amministrazione locale si è attivata e, con la disponibilità della famiglia Fratangelo – Di Stefano, proprietaria del distributore, ha iniziato a studiare una modalità per rilevare l’impianto. Nelle scorse ore il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la decisione. “Non vogliamo trasformarla in un’attività economica nel vero senso della parola – ha precisato il primo cittadino – ma un servizio ai cittadini di Petrella e dei comuni limitrofi. Non dovendo agire in veste di imprenditori, i ricavi saranno destinati alle spese di gestione e alla realizzazione di piccoli investimenti in paese. A ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio per la comunità – ha concluso Amoroso – vale a dire la possibilità di usufruire di un servizio con costi più contenuti, dotando l’impianto di dispositivo per l’uso di bancomat e carte di credito”.