Contrada Codacchio di Trivento unita al memorial “Mario Stinziani”. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 17 agosto, presso lo stadio comunale di via Acquasantianni a Trivento, il Memorial dedicato a Mario Stinziani, giunto alla seconda edizione. Numerosi residenti di contrada Codacchio hanno preso parte alla manifestazione sportiva, testimonianza di affetto nei confronti dei familiari del 50enne scomparso lo scorso anno. Mario Stinziani aveva una predisposizione naturale per il gioco del calcio, in giovane età ha dato manifestazione delle sue doti non comuni nei campionati e tornei, appassionato tifoso dell’Inter. “Vedere tanta gente ricordare il nostro caro Mario Stinziani fa davvero emozionare – ha commentato il sindaco Pasquale Corallo, presente al fischio d’inizio del torneo – una manifestazione sportiva molto partecipata, che migliora nell’organizzazione di anno in anno e di questo mi complimento. Il mio pensiero va alla moglie, alle figlie, ai parenti più prossimi e a tutta la grande famiglia di Codacchio, che compatta ha voluto così ricordare una persona apprezzata e stimata da tutti”