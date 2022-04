La squadra di pattinaggio del Cus Molise si è messa in evidenza a Porto D’Ascoli in occasione dei campionati regionali su strada. Nella kermesse organizzata dalla società Asd Rolling Pattinatori D. Bosica di Martinsicuro il team neroverde capitanato dal maestro Roberto Simiele ha schierato quindici atleti. Sono arrivati podi e soddisfazioni uniti all’affermazione nella speciale classifica riservata ai team molisani. Nello specifico sono stati ben quattordici i primi posti messi in bacheca, sette secondi e quattro terzi. Sono saliti sul gradino più alto del podio Francesca Ramaglia (categoria Giovanissimi) che ha portato a casa i 50 metri sprint, i 100 metri sprint e i 600 in linea. Nelle stesse gare si è comportato altrettanto bene Lorenzo Parisi (Giovanissimi maschi) che non ha avuto rivali sulle tre distanze. Nella categoria Esordienti femmine affermazione per Miriana Lombardi sui 50, 200 e 1000 metri. Sono stati d’oro anche i 50, 200 e 1000 metri di Lorenzo Poleggi (categoria Esordienti). Magda Cucciolillo (Ragazze 12 anni) portacolori della società Cus Molise Skating Riccia, ha conquistato la vittoria nei 2000 metri a punti così come Marzia Salvatore (allievi) nel Giro Sprint.

Medaglie d’argento per Francesca Di Cristofaro (categoria Esordienti) nella 200 sprint e nella 1000 metri in linea; Francesco Zita (categoria Esordienti) nella 50, 200 e 1000 metri; Magda Cucciolillo nella 200 sprint e Marzia Salvatore nella 5000 metri a punti. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Giada Salvatore (Giovanissimi) nella 50 metri sprint, Gaia Rocchetti (Giovanissimi) nei 100 metri sprint e nei 600 metri in linea e Francesca Di Cristofaro nella 50 metri sprint.

Da segnalare le belle performance di Emanuela Birone (Giovanissimi femmine) quarta nella 50 metri, quinta nella 100 e nella 600 metri; Francesca Morcone (Esordienti femmine) giunta quinta nella 50 metri, settima nella 200 metri e ottava nella 1000 metri; Camilla Marracino (Esordienti femmine) quarta sui 1000 metri, sesta nella gara dei 200 metri e settima nella 50 metri e Giorgia Parisi (Esordienti femmine) settima sui 1000 metri, ottava nella gara dei 200 metri e nona nei 50 metri. Applausi e consensi anche per Siria Carozza impegnata nei 300 metri.

Trofeo Tiezzi – Da segnalare che il Cus Molise ha portato a casa la vittoria in tutte e quattro le categoria grazie a Francesca Ramaglia (Giovanissimi femmine) con 388 punti, Gabriele Parisi (Giovanissimi maschi) con 381 punti; Miriana Lombardi (Esordienti femmine) con 390 punti (seconda Francesca Di Cristofaro) e Lorenzo Poleggi (Esordienti maschi) con 389 punti.

“E’ stata una trasferta ricca di soddisfazioni e di emozioni per i nostri colori – spiega il maestro Roberto Simiele – colgo l’occasione per ringraziare Giovanni Di Eugenio presidente del Comitato Fisr Abruzzo al quale faccio i complimenti per l’ottima lavoro che svolge quotidianamente per il nostro sport e la società Bosica per l’accoglienza e l’ospitalità. Hanno messo su un evento di grandissimo livello, tra l’altro su una pista che è tra le più belle d’Europa. Siamo felicissimi di essere stati protagonisti”.

Fonte: Ufficio stampa