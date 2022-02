In Molise nell’ultima settimana Rt in aumento ma incidenza in calo. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità pubblicato come sempre il venerdi. La Regione resta tra quelle a rischio basso con l’indice Rt che sale a 1,64 (era 0,74 sette giorni fa). Scende ancora anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che ora e’ 895 contro i 966 casi’ della settimana scorsa. Sostanzialmente stabile la situazione dei ricoveri: il tasso di occupazione in terapia intensiva e’ al 5 per cento (dove la soglia d’allarme e’ 10) e al 23 in area medica (dove la soglia d’allarme e’ 15).